Nachdem es am 16. November 13 positive Corona-Befunde beim FCM gegeben hatte, war die für das vergangene Wochenende (20.11.2021) vorgesehene Spiel abgesagt worden. Auch beim FSV Zwickau hatte es zuletzt positive Fälle gegeben. Ronny König, Mike Könnecke und auch Trainer Joe Enochs befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die Magdeburger durften am Montag (22.11.2021) nach negativen Testergebnissen (nur ein Spieler wurde positiv getestet) wieder ins Training einsteigen.