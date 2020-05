Die Zeit bis zum Wiederanpfiff dürfte jedoch alles andere als entspannt verlaufen. Mehrere Vereine beklagen, dass das Hygienekonzept nicht umsetzbar sei. So müssten die Clubs einen eigenen Hygienebeauftragten einstellen, was allein Waldhof Mannheim und dem FSV Zwickau bislang nicht gelungen ist.



So äußerten sich am Montag auch die Mannschaftsärzte der mitteldeutschen Vereine des FSV Zwickau, dem FC Carl Zeiss Jena, dem FFUSV Jena und dem 1. FC Magdeburg in einer gemeinsamen Erklärung kritisch über das Hygienekonzept. Demnach können die Ärzte wegen ihrer "nebenberuflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeit nicht die Aufgabe des Hygienebeauftragten übernehmen. Ungeachtet dessen sind diese jedoch vertraglich dazu verpflichtet, den Spielbetrieb mit Anwesenheit auf dem Spielplatz abzusichern. Sie gehören somit zu dem Personenkreis, welcher unter die Regularien des Hygienemonitorings und den damit verbundenen Einschränkungen der persönlichen Freiheitsrechte fallen. Gleiches gilt auch für nicht hauptamtlich angestellte Physiotherapeuten und gegebenenfalls Mannschaftsbetreuer", hieß es in der Erklärung.