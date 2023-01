Leise, still und heimlich hat die SG Dynamo Dresden auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Jakob Lemmer verpflichtet. Der Offensivspieler machte bisher bei Kickers Offenbach in der Regionalliga Werbung in eigener Sache und fiel dabei den Dynamo-Scouts ins Auge. Er unterzeichnete bei der SGD einen Vertrag bis 30. Juni 2025. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

"Jakob Lemmer hat durch seine starken Leistungen schon länger unser Interesse geweckt", erklärte SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker in einer Pressemitteilung. Der 22-Jährige trainiert bereits am Mittwochmorgen erstmals zusammen mit dem Team von Chefcoach Markus Anfang und wird zukünftig mit der Rückennummer 21 für Dynamo auflaufen.

Neuzugang Lemmer war "sofort Feuer und Flamme". "Mein Ziel ist es, von Beginn an alles reinzuhauen, um so schnell wie möglich meinen Teil zu einem erfolgreichen Jahresstart beitragen zu können“, sagte der Neuzugang, der erstmals Drittligaluft schnuppert. Dynamo startet am Sonntag (13 Uhr im Ticker und live hören in der SpiO-App) mit einem Heimspiel gegen den SV Meppen in die restliche Saison.