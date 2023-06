62 Gegentore in 38 Spielen hat der FC Erzgebirge Aue im vergangenen Drittliga-Jahr kassiert. Niko Vukancic soll in der neuen Saison dabei helfen, dass die Defensive des Teams von Cheftrainer Pavel Dotchev wieder sicherer steht. Der 21-jährige Innenverteidiger hat bei den "Veilchen" einen Vertrag bis 2025 unterschrieben, vermeldete der Klub am Donnerstagvormittag.