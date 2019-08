Wie geht es mit dem Nachwuchsleistungszentrum in Chemnitz weiter? Nachdem Insolvenzverwalter Klaus Siemon an alle hauptamtlich Beschäftigten die Kündigungen verschickt hatte, ist die Zukunft der erstklassigen Nachwuchsarbeit beim Chemnitzer FC mehr in Gefahr denn je. Der Leiter des NLZ, Thomas Köhler, erhielt auch den "blauen Brief" und ist am Tag danach noch fassungslos. "Das ist einfach nur Wahnsinn. Es gab keinerlei Hinweise, keine Gespräche. Es hat sich nichts angedeutet. Wir hoffen und werden natürlich alles tun, um das NLZ weiter am Leben zu erhalten“, sagte Köhler am Sonntagvormittag (4. August) sport-im-osten.de.