Fußball-Drittligist FSV Zwickau lässt sein Team noch nicht in Kleingruppen trainieren. Wie Sportdirektor Toni Wachsmuth der "Bild"-Zeitung sagte, wolle der Verein die nächste Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder am 6. Mai abwarten. Bei der Konferenz soll entschieden werden, wann und wie der Profifußball wieder starten kann.

Anders als der FSV wird bei einem Großteil der Drittliga-Vereine bereits wieder trainiert – zunächst in Kleingruppen. Erst am Freitag (01.05.2020) hatte auch der Chemnitzer FC mit dem Training in kleinen Gruppe und unter starken Sicherheitsbedingungen begonnen.