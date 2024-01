Omar Sijaric bleibt ein weiteres Jahr beim FC Erzgebirge Aue. Am Sonntag (21.01.2024) teilte der Fußball-Drittligist mit, dass sich der Vertrag des Offensivspielers bereits durch den Einsatz beim 2:1 am Freitag gegen Rot-Weiss Essen verlängert hatte. Sijaric krönte seinen 19. Einsatz in dieser Spielzeit mit der Vorlage zum zwischenzeitlichen 1:1.