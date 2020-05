Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) fordert vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) eine Lösung für die Rettung der 3. Liga. "Wir brauchen ein langfristig tragbares Finanzierungskonzept", sagte Haseloff am Donnerstag (7. Mai) im Gespräch mit dem MDR. Einen entsprechenden Beschluss hätten die Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung bei ihrer Videoschalte am Mittwoch vereinbart.

Laut Haseloff habe DFB-Präsident Fritz Keller bereits zugesagt, eine Task-Force "Zukunft Fußball" in Gang setzen zu wollen. Die Einrichtung eine solchen Task-Force wolle Keller in der kommenden Woche in den DFB-Gremiensitzungen vorschlagen.