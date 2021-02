Die Entscheidung ist gefallen, der FSV Zwickau hat am Sonnabend (13. Februar) spielfrei. Die ursprünglich geplante Partie beim KFC Uerdingen wurde abgesagt. Das gab der DFB auf seiner Homepage bekannt. Da nicht mehr Düsseldorf sondern der Platz der Sportfreunde Lotte nunmehr die Heimspielstätte der Krefelder ist, hätte die Begegnung dort stattfinden müssen. "Aufgrund der starken Schneefälle und durchgehenden Frosts ist die Bespielbarkeit des Platzes im Stadion am Lotter Kreuz trotz Einsatzes der Rasenheizung bis Samstag nicht herzustellen", so der DFB.