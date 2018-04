Unerfreuliche Nachricht für die Fans: Aufgrund von Großdemonstrationen am 21. und 22. April ist die Partie des FSV Zwickau gegen den Karlsruher SC verlegt worden. Wie die Westsachsen am Donnerstag bekannt gaben, findet die Begegnung nun am Montag, den 23. April, 18:30 Uhr statt. Ursprünglich sollte das Spiel zwei Tage früher um 14:00 Uhr steigen.