"Heute wird gefeiert, ich wäre der weltschlechteste Trainer, wenn ich das reglementiere. Natürlich unter Corona-Auflagen", sagte Trainer Alexander Schmidt, der vor wenigen Wochen den glücklosen Markus Kauczinski abgelöst hatte und sich in Dynamo und Dresden verliebt hat: "Eine geile Stadt, überragende Fans. Wer hier nicht Trainer sein möchte, hat das Herz an der falschen Stelle."

Nach einigen Stunden wechselte der SGD-Tross die "Location". Nein, nicht in eine Kneipe, Bar oder Disco. Die Feier im kleinen Kreis ging im Trainingsleistungszentrum weiter. Die Spieler mussten und wollten sich auch im Moment des großen Jubels an die Hygieneregeln halten und in ihrer "Blase" bleiben. Das verstanden nicht alle Fans - und so wurde die Aufstiegsparty von Chaoten überschattet.