An der Elbe braut sich ein vielversprechendes Sturmduo zusammen. Nach dem Wechsel von Philipp Hosiner, Top-Scorer beim Chemnitzer FC, hat sich Dynamo Dresden auch die Dienste von Pascal Sohm gesichert. Der Stürmer, der in der kommenden Saison mit der Rückennummer 9 auflaufen wird, kommt ablösefrei vom Halleschen FC und unterschrieb am Donnerstag (23. Juli) ein Arbeitspapier bis Ende Juni 2022.