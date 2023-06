Patz hat schon einige Stationen hinter sich, war zunächst drei Jahre beim DFB, später in der Nachwuchsabteilung von Rot-Weiß Erfurt. Im Anschluss ging er nach Ungarn, um dort in der Nationalmannschaft als Chefanalytiker zu arbeiten. Später verschlug es ihn in die erste belgische Liga, zunächst zum Royal Mouscron, dann als Co- und Interimstrainer zu Cercle Brügge. 2020 kehrte Patz dann in seine Heimat zum Regionalligisten Carl Zeiss Jena und übernahm am 11.10.2021 das Profiteam. Nach vielen sieglosen Spielen musste er in der letzten Saison gehen.