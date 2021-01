Die 1:2-Heimniederlage gegen Waldhof Mannheim war die eine zu viel. Drittligist Viktoria Köln trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Pavel Dotchev. Der in Mitteldeutschland bekannte Übungsleiter hatte die Viktoria nach dem Aufstieg 2019 übernommen, im ersten Jahr einen respektablen zwölften Platz geschafft. Auch in dieser Saison lief es zunächst sehr gut, in den letzten sechs Partien holte sein Team aber nur zwei Zähler, verlor dabei vier Heimspiele.