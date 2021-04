Die SG Dynamo Dresden steht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, fiel die erste PCR-Testreihe am Montag komplett negativ aus. Am Dienstagvormittag wurde eine zweite Testreihe durchgeführt. Die Ergebnisse werden für den Mittwochvormittag erwartet. Sollte es auch hier kein positives Ergebnis eines Spielers oder Betreuers geben und das Dresdner Gesundheitsamt die Zustimmung erteilen, darf wieder mit dem Training gestartet werden.

Dynamo wurde am Freitag (16. April) vom städtischen Gesundheitsamt zunächst bis Montag (19. April) in die Quarantäne geschickt, weil nach Offensivmann Ransford Königsdörffer auch Angreifer Pascal Sohm positiv getestet wurde. Beide befinden sich seitdem in ihrer 14-tägigen Quarantäne. Sowohl das Heimspiel (17. April) gegen den MSV Duisburg als auch das Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen am Dienstag (20. April) wurden deshalb abgesagt.