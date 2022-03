Der Österreicher hatte sich bei einem Zweikampf in der ersten Hälfte des Landesderbys am Sonnabend (05.03.22) beim 1. FC Magdeburg (1:1) verletzt. Der 31-Jährige war erst in der Winterpause an die Saale gekommen und sollte zusammen mit Elias Huth den abgewanderten Terrence Boyd ersetzen. Der Ex-Auer hatte zuvor im Nachholspiel gegen Viktoria Köln (4:1) seinen ersten Treffer für den HFC erzielt.