Die B-Junioren des FCC sind aktuell Liga-Schlusslicht. Piplica übernimmt dem FC Carl Zeiss Jena zufolge auch die Position des Torwarttrainers im Leistungs- und Aufbaubereich. Zuletzt arbeitete der 50 Jahre alte Piplica als Torwarttrainer für den Regionalligisten Wacker Nordhausen. In der Saison 2011/12 hatte Piplica schon einmal dem Trainerstab der ersten Mannschaft des FC Carl Zeiss angehört. Piplicas Sohn Zak Paulo spielt in der U19 des FCC.

Seine stärkste Zeit als Profi hatte Piplica in den Jahren 1998 bis 2009 beim FC Energie Cottbus, mit dem er 2000 und 2006 zweimal in die Bundesliga aufstieg und insgesamt 248 Spiele in der 1. und 2. Liga bestritt.