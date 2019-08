Neue Hoffnung für das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des Chemnitzer FC: Der Notvorstand des CFC e.V. will das NLZ fortführen. Nach einem Treffen mit Vertretern des Fördervereins für Jugend, Sport und Soziales e.V., des Stadtsportbundes, des Fanszene Chemnitz e.V. sowie den Trainern aus dem Nachwuchs und der Frauenabteilung bestehe Einigkeit über die Fortführung des NLZ, hieß es in einer Pressemitteilung des Vorstandes. Durch die Freigabe des NLZ aus dem Insolvenzbeschlag sei eine Fortführung im insolvenzfreien Bereich möglich.

Die Deckung des Etats sei mit Hilfe von Mitgliedern, Fans und Unterstützern möglich. Eine ausschließlich zweckgebundene Verwendung der Mittel für das NLZ und der Frauenabteilung des Vereins sei sichergestellt. Angesichts des bevorstehenden Starts in die neue Saison bittet der Vorstand um Spenden auf ein insolvenzfreies Konto ( IBAN: DE35870500000710068891 ).

Mit potentiellen Sponsoren, die sich direkt und über die Presse gemeldet hätten, würden in kürze Gespräche aufgenommen. U.a. hatte sich der Präsident des FC Erzgebirge Aue, Helge Leonhardt, als Unterstützer angeboten.

Zudem teilte der Notvorstand mit, dass die Finanzierung der Mitgliederversammlung am 19. August gesichert sei.

Doch auch die Chemnitzer FC Fußball GmbH hat großes Interesse am NLZ bekundet. In einer Pressemitteilung verkündete man, für alle Verpflichtungen des NLZ einzustehen. Alle Verträge für Trainer und Spieler seien zumindest im August abgesichert. "Dies gilt zunächst für den Monat August 2019, da nach der Mitgliederversammlung mit dem neu zu bestellenden Vorstand eine vollumfängliche Regelung zur Fortführung des NLZ getroffen werden soll", heißt es in der Mitteilung.