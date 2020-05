Podcast | "Themengrätsche" HFC-Kapitän Washausen: "Der DFB-Plan wirkt übers Knie gebrochen."

Rollt in nicht mal mehr zwei Wochen wieder der Ball in der 3. Fußball-Liga? So will es der DFB – elf Spieltage sollen dann im Eiltempo bis Ende Juni absolviert werden. Dieser Plan sorgt für Unverständnis beim Kapitän des Halleschen FC Jan Washausen. Darüber hat er mit uns in der „Themengrätsche“ gesprochen, dem Sport-im-Osten-Podcast. Der 31-Jährige erklärt, weshalb ein Saisonabbruch die einzig richtige Lösung wäre, weshalb er trotz gesundheitlicher Sorgen aber letztlich spielen würde, und wieso der Fernseher in den nächsten Tagen bei ihm wohl schwarz bleibt.