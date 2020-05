Ungeachtet, ob und wie es aktuell in der 3. Liga Spielzeit weitergeht, der Chemnitzer FC kann für die kommende Saison planen. Am Freitag (08.05.) gaben die Sachsen bekannt, dass ihnen vom Deutschen Fußball-Bund die Zulassung für die kommende Saison erteilt wurde.

Das Zulassungsverfahren gliedert sich in einen technisch-organisatorischen und einen wirtschaftlichen Teil auf, für beide Bereiche hat der DFB den "Himmelblauen" die Leistungsfähigkeit bescheinigt. Etwas feilen muss der CFC allerdings noch am erstgenannten. So muss beispielsweise der Nachweis für die Wartung und Funktion der bestehenden Flutlichtanlage im Stadion an der Gellertstraße erbracht werden.