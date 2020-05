Nach der ersten Testung hatte der Vereins hatte es noch Entwarnung gegeben, alle 40 Tests waren negativ. Die zweite Testreihe fand am Samstag statt. Bevor die Mannschaft ein ganzheitliches Mannschaftstraining aufnehmen kann, muss es laut Hygienekonzept des DFB zwei negative Testungen geben.

Wie es nun bei den Himmelblauen weitergeht, entscheidet das Gesundheitsamt der Stadt Chemnitz. In Dresden wurden nach zwei Fällen die gesamte Mannschaft und das Trainerteam in eine 14-tägige häusliche Quarantäne geschickt.

Die 3. Liga sollte eigentlich am 26. Mai wieder um Punkte kämpfen. Diesen Termin hat der Deutsche Fußball-Bund bereits wieder verworfen. Zumindest befinden sich mittlerweile alle 20 Teams wieder im Trainingsbetrieb, wenn auch teilweise eingeschränkt. Als letzter Vertreter startet am Montag der FC Carl Zeiss Jena ins Training in Kleingruppen.