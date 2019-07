Sportlich läuft es für den FSV Zwickau in der noch jungen Drittliga-Saison wie am Schnürchen. Umso ärgerlicher ist die Ankündigung der aktiven Fangruppierung Red Kaos, dem Auswärtsspiel am Mittwoch beim 1860 München fernzubleiben.

Alle Bemühungen des FSV Zwickau, des Fanprojektes Zwickau und des TSV 1860 München seien erfolglos geblieben. "Wir haben gestern den zuständigen Oberstaatsanwalt in München per Mail kontaktiert, und die Gründe dargelegt, warum ein Verbot dieser Fahne aus unserer Sicht falsch ist. Wir erhielten eine Antwort, die keine Veränderung der Situation aus Sicht der Münchener Staatsanwaltschaft zulässt, was wir sehr bedauern", erklärte das Fanprojekt dem MDR. Der Verein schrieb in einer Pressemitteilung: "Wir bedauern sehr, dass sich aktive Fans und Mitglieder unseres Vereines genötigt sehen, einem wichtigen Auswärtsspiel unserer Mannschaft fernzubleiben, können diese Entscheidung, die weder gegen den Verein noch die Mannschaft gerichtet ist, aber absolut nachvollziehen.“