Drittliga-Absteiger Rot-Weiß Erfurt steht ohne Präsidium da. Wie der Verein am Freitag (27. April 2018) mitteilte, sind Präsident Frank Nowag und Vizepräsident Knut Herber von ihren Ämtern zurückgetreten.

"Das Präsidium hat den Rücktritt damit begründet, einem Neuanfang des Vereins nicht im Wege stehen zu wollen. Die Suche nach einem neuen Präsidium ist im Gange und soll alsbald abgeschlossen sein", heißt es in der Pressemitteilung.

Bereits Mitte März hatten die fünf Mitglieder des Aufsichtsrat komplett die Ämter niedergelegt und das u.a. mit Kritik an Nowag begründet. Dieser hätte den Aufsichtsrat nicht umfassend in den Insolvenzantrag eingebunden und "erhebliche Vertrauensbrüche" begangen.



Laut Pressemitteilung von Freitag ziehen sich nun nur zwei der fünf Aufsichtsratsmitglieder zurück: der bisherige Vorsitzende Michael Tallai sowie Mitglied Rolf Hildebrandt. Weiter im Amt sind dagegen Dirk Steeger, Heiko Gentzle und Herr Robert Conrad. Ein neuer Aufsichtsrat soll im September in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gewählt werden.