Mannschaftstraining und Wettkampfbetrieb in Sachsen-Anhalt bleiben vorerst weiter ausgesetzt - auch im Profifußball. Wie Ministerpräsident Reiner Haseloff und Sportminister Holger Stahlknecht (beide CDU) am Dienstag in einer Pressekonferenz bekanntgaben, beinhaltet die fünfte Verordnung des Landes zur Eindämmung des Coronavirus weiterhin ein entsprechendes Verbot. "Es gilt der Gleichheitsgrundsatz", sagte Stahlknecht zur Begründung. Amateursport und Freizeitsport müssten unter gleichen Bedingungen stattfinden.