Auch Anthony Syhre (li.) wird nicht mehr für den HFC auflaufen. Tobias Schilk (re.) muss sogar seine Karriere beenden. Bildrechte: IMAGO / VIADATA

Überraschend kommen die Abgänge nicht. Keeper Eisele, der drei Jahre beim HFC unter Vertrag stand, hatte seinen Stammplatz früh in der Saison an Sven Müller verloren. Mitte der Saison sprang der 25-Jährige noch einmal für seinen Teamkollegen ein, verlor nur eines von sieben Spielen, musste seinen Platz aber wieder räumen und blieb in den letzten 13 Saisonspielen ohne weiteren Einsatz.