So verfüge Jena nicht über die Stadion-Infrastruktur, in den Kabinen, Gängen und im Sanitärbereich 1,50 Meter Abstand einzuhalten. Zudem könne Jena keinen hauptamtlichen Hygiene-Beauftragten, einen approbierten Mediziner, einstellen. Und schließlich könne man sich keine "separat angemieteten Hotels" leisten, wo man "speziell abgeschirmt und separiert werden" solle. So kommt der Verein in dem Schreiben zum Schluss, dass "eine Umsetzung des Hygiene-Konzeptes der 1. und 2. Bundesliga Vereine in der 3. Liga, wie unseren FC Carl Zeiss Jena, organisatorisch, strukturell und personell überfordert."



Thüringens Sportminister Helmut Holter hatte sich bereits in den vergangenen Tagen geäußert und kaum Chancen für eine Fortsetzung der Liga gesehen. Zudem hatte sich in Sachsen-Anhalt Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in die Diskussion um den Neustart der 3. Liga eingebracht. Im MDR forderte er ein Finanzierungskonzept für die Liga bei Wiederaufnahme des Spielbetriebes. Andernfalls würde Insolvengefahr bestehen.