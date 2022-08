Die zweite aber wog nicht nur aus Sicht des Trainers schwerer, sondern spiegelte sich auch im Unmut der Fans nach Schlusspfiff wider, während die Spieler wie begossene Pudel auf dem regendurchtränkten, tiefen Rasen vor dem Fanblock standen. Vordergründig ging es Anfang um desorientiertes, unkonzentriertes, schlichtweg mangelhaftes Defensivverhalten – beispielhaft vorgetragen bei allen drei Gegentoren; zwei davon unmittelbar nach Standards, das dritte auf Einladung von SGD-Innenverteidiger Claudio Kammerknecht.



Seine diesbezüglich vorgetragene Kritik darf jedoch durchaus in Richtung fehlender Galligkeit, Aggressivität, Leidenschaft – mindestens in den entscheidenden Szenen – verstanden werden: "Wir sind mit genügend Leuten da und wenn ich sehe, wie Elversberg hinten raus da immer einen Fuß dazwischenbekommt, die schmeißen sich mit allem, was sie haben in die Bälle rein und verteidigen so was, und wir haben das halt nicht geschafft."