Berkay Dabanli und seine Teamkollegen stehen am Ende der Tabelle in der 3. Liga. (Archiv) Bildrechte: IMAGO

Falls der sportliche Abstieg Realität werden sollte, heißt das nicht automatisch, dass es in der Regionalliga weitergeht. Schulden von 6,5 Millionen Euro gefährden das Fortbestehen des gesamten Vereins. Zu einem Benefizspiel gegen Zweitligist Dynamo Dresden am 11. November kamen nur 1.915 Zuschauer ins Steigerwaldstadion. Auch die Fans sind in Alarmbereitschaft. Am Montag gab der RWE-Fanrat die Zusammenarbeit "bisher nicht zusammen agierenden Fanclubs und Gruppierungen" bekannt. Ziel ist es, dass zur Mitgliederversammlung am 1. Dezember "alle derzeit drängenden Fragen gesammelt werden" beantwortet werden sollen, um "einen wirklichen Neuanfang am Steigerwald zu ermöglichen."