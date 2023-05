Dynamo Dresden will den angepeilten Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga in der kommenden Saison mit sechs bis acht neuen Spielern schaffen. Das sagte Sport-Geschäftsführer Ralf Becker am Mittwoch während einer Bilanz-Pressekonferenz. Die vergangene Spielzeit hatte der ambitionierte Drittligist auf einem enttäuschenden sechsten Platz, allerdings nur einen Punkt hinter den Aufstiegsrängen, abgeschlossen.