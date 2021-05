Noch hat der Hallesche FC in der Liga das rettende Ufer nicht ganz erreicht, die Planungen für die kommende Saison laufen aber schon. Personell könnte es in der Chefetage einen Wechsel geben. Wie die "Bild" am Montag (3. Mai) berichtete, soll es bereits Gespräche zwischen Ex-Dynamo-Sportchef Ralf Minge und dem Drittligisten zwecks eines Engagements an der Saale geben.