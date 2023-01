Ralf Becker, Sport-Geschäftsführer bei Fußball-Drittligist Dynamo Dresden, hat erneut die Tür für eine Rückkehr von Ralf Minge zur SGD sperrangelweit aufgemacht. Auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen den SV Meppen äußerte sich Becker am Freitag (13.01.2023) zum Noch-Manager von Drittliga-Konkurrent Hallescher FC: "Wenn es die Möglichkeit gibt, Ralf wieder für Dynamo zu gewinnen, dann sollte man das unbedingt machen. In welcher Funktion auch immer."

Der Halle-Vertrag von Beckers Vorgänger bei Dynamo läuft Ende März 2023 aus. Das hatten Minge und und der HFC am Donnerstag bekannt gegeben. Schon länger wird über eine Rückkehr von Minge, der bei Dynamo auch als Spieler und Trainer arbeitete, spekuliert. Becker hatte bereits im November 2022 verlauten lassen: "Wenn es die Möglichkeit gibt, so eine Vereinsikone wieder einzubinden, dann sollte man alles in Bewegung setzen, das zu tun."