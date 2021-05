Mit zwei Jahren Anlauf gelang Dynamo Dresden unter dem 2015 verpflichteten Cheftrainer Uwe Neuhaus der umjubelte Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga. Es war beinah ein Start-Ziel-Sieg. Sie SGD eroberte bereits am 3. Spieltag die Tabellenführung und gab sie bis zum Schluss nicht mehr her. Hier nimmt Minge Aufstiegstrainer Neuhaus in den Arm. Soeben hatte das Team am 34. Spieltag dank eines 2:2 in Magdeburg die Rückkehr ins Bundesliga-Unterhaus perfekt gemacht. Bildrechte: imago/Christian Schroedter