Während des Drittligaspiel zwischen der SpVgg Bayreuth und Dynamo Dresden (1:1) ist es am Samstag (1.10.2022) im oberfränkischen Hans-Walter-Wild-Stadion zu Ausschreitungen gekommen. Dabei wurden 14 Polizisten verletzt, eine Imbissbude zerstört und eine Kasse geklaut.

Die Fans griffen während der zweiten Halbzeit eine Gruppe Polizisten im Gästefanblock an und attackierten diese mit Schlägen und Tritten. Zuvor hatte ein Ordner die Polizisten zu Hilfe gerufen. "Ein kontrollierter Rückzug der Einsatzkräfte konnte die Situation nicht befrieden. Die Angreifer brachen das Tor des ehemaligen Gästeeingangs am Ellrodtweg auf und versuchten weiter auf die Polizisten einzuwirken. Die Beamten konnten das Tor jedoch halten", teilte die Polizei Bayern in einer Pressemitteilung mit.