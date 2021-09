Nach den Rassismus-Vorwürfen gegen Dennis Erdmann hat das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den Saarbrücker Abwehrspieler wegen krass sportwidrigen Verhaltens am Montag (13.09.2021) zu einer Sperre von acht Wochen und einer Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro verurteilt. Das teilte der DFB am Montagnachmittag mit.