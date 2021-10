Fußball | 3. Liga Rassismus-Vorwürfe: DFB-Gericht reduziert Strafmaß für Erdmann

Die Sperre für Drittliga-Spieler Dennis Erdmann vom 1. FC Saarbrücken wegen Rassismus-Vorwürfen ist vom DFB-Bundesgericht verkürzt worden. In der Berufungsverhandlung am Mittwoch in Frankfurt/Main änderte das Gremium das Strafmaß für den 30-Jährigen. Er soll sich im Spiel gegen seinen Ex-Club Magdeburg abfällig gegenüber mehreren Spielern geäußert haben.