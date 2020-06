Die Fußballerinnen von RB Leipzig steigen nach dem Abbruch der Saison als Tabellenführer der Regionalliga in die 2. Bundesliga auf. Das teilte der Verein am Sonntagabend mit . "Wir haben eine starke Saison gespielt und uns den Aufstieg verdient. Dafür haben wir in den letzten zwei Jahren ganz viel investiert. In der nächsten Saison wollen wir beweisen, dass wir zurecht in die 2. Liga gehören", sagte Trainerin Katja Greulich.

Der Aufstieg am Grünen Tisch sei emotional jedoch komisch. "Grundsätzlich fühlt es sich nicht so toll an, quasi auf der Couch sitzend aufzusteigen. Da fehlen die Emotionen gegenüber einem auf dem Platz erkämpften Erfolg", sagte Kapitänin Marie-Luise Herrmann und fügte an: "Aber es ist natürlich besser so aufzusteigen als gar nicht. Als der DFB-Beschluss bekannt wurde, haben wir uns schon alle sehr gefreut. Jetzt müssen wir uns wieder neue Ziele stecken und diese auf dem Rasen verwirklichen."



Das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) hatte wie erwartet den Abbruch der Regionalliga-Saison beschlossen und auch das Aufstiegsrecht der RB-Frauen als souveräner Tabellenführer festgelegt. Zuvor hatte der DFB-Bundestag den Weg dafür freigemacht, dass die Bewerber aus den Regionalverbänden aufgrund der besonderen Umstände in diesem Sommer ohne die sonst erforderlichen Relegationsspiele aufsteigen dürfen. Mit der formalen NOFV-Zustimmung ist der Start der RBL-Frauen in der 2. Bundesliga für die kommende Spielzeit perfekt, zugleich wurde der Aufstieg des zweiten Frauenteams in die Regionalliga bestätigt.