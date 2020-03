Das Champions-League-Spiel zwischen RB Leipzig und Tottenham Hotspur findet am Dienstag wie geplant mit Zuschauern statt. Das entschied das Gesundheitsamt Leipzig in einem Gespräch mit RBL-Verantwortlichen zur Corona-Krise am Montag, wie Stadtsprecher Matthias Hasberg sagte.

Die Stadt Leipzig begründete die Entscheidung für das Spiel mit mehreren Punkten: Großbritannien, wo die Gäste am Dienstag herkommen, sei kein Corona-Risikogebiet. Das Spiel sei zudem eine Freiluft-Veranstaltung - und die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) würden nach wie vor zwischen Indoor- und Outdoorveranstaltungen unterscheiden. Zudem habe der zeitliche Faktor gegen eine Absage oder ein Geisterspiel ohne Zuschauer gesprochen.

Eine Entscheidung über die weiteren RB-Partien in der Bundesliga steht indes noch aus. Am Samstag ist das nächste Heimspiel gegen den SC Freiburg terminiert. Der Stadt Leipzig sei an einer bundesweit einheitlichen Regelung für die Bundesliga gelegen, sagte Hasberg.

Nach der von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gegebenen Empfehlung einer Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Besuchern prüfen die regionalen Gesundheitsbehörden eine entsprechende Umsetzung - was im Falle von Sportveranstaltungen wie Fußballspielen im Europapokal und den drei deutschen Profi-Ligen einen Zuschauer-Ausschluss zur Folge haben könnte.

Bereits klar ist, dass das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain am Dienstag ohne Zuschauer stattfinden wird. Das teilte die Polizeipräfektur der französischen Hauptstadt am Montagmittag mit. Das Hinspiel in Tottenham fand noch wie gewohnt vor vollen Rängen statt. Bildrechte: imago images/PRiME Media Images

Gerade im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, das nach wie vor die meisten Infizierungen mit dem Corona-Virus verzeichnet, sind die Behörden alarmiert. Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) hatten bereits angekündigt, die Empfehlung des Bundes in jedem Falle umsetzen zu wollen. Sollte das für Mittwoch angesetzte Bundesliga-Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln vor leeren Rängen stattfinden, könnten weitere Sportveranstaltungen in NRW folgen - darunter auch die Drittliga-Partie des Halleschen FC bei Preußen Münster am kommenden Samstag.

Inwieweit die mitteldeutschen Bundesländer auf die Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn reagieren, ist bislang offen. Das für Gesundheitspolitik zuständige sächsische Landesministerium für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt unter Leitung von Petra Köpping (SPD) verwies nach MDR-Anfrage auf die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Darin heißt es: "Die Zuständigkeit zur Veranlassung von Maßnahmen für Veranstaltungen obliegt den Veranstaltern sowie den lokalen Behörden vor Ort. Grundsätzlich ist möglich, die Veranstaltung durchzuführen, unter Auflagen zu erlauben, das Format anzupassen, aber auch die Verschiebung oder Streichung der Veranstaltung sind möglich." Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD). Bildrechte: MDR SACHSEN

Ein Zuschauer-Ausschluss scheint also auch in Mitteldeutschland eine Option, wenngleich die Fallzahlen in Ostdeutschland nach wie vor deutlich geringer sind als in den alten Bundesländern. Ebenso könnte es ein komplettes "Geisterspiel-Wochenende" im gesamten deutschen Profifußball geben. Eine Komplett-Absage steht jedoch offenbar nicht im Raum: Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Sonntag ankündigte, soll die Bundesliga-Saison in jedem Fall zu Ende gespielt werden.