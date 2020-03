Die Chemnitzer FC Fußball GmbH will finanzielle Hilfen bei der Bundesregierung beantragen, um die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Vereins aufrecht erhalten zu können. Das bestätigte die Vorstandsvorsitzende des Fußball-Drittligisten, Romy Polster, am Mittwoch dem MDR. "Wir werden uns dieser bedienen müssen, um diese Saison in der nötigen Liquidität zu schaffen", so Polster.