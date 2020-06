Jetzt wird es ganz spannend. Der Chemnitzer FC "sitzt" in der Tabelle auf 41 Zählern, Zwickau hat ein Pünktchen weniger. Während der CFC mit Mühe noch ein 1:1 beim KFC Uerdingen holte, sind die Zwickauer regelrecht obenauf. Mit einem Doppelschlag in der späten Nachspielzeit entschieden sie das Spiel gegen Eintracht Braunschweig mit 3:2 für sich. Das schafft Selbstvertrauen – und am Mittwochabend (1. Juli) heißt das Duell FSV Zwickau vs. Chemnitzer FC.



Sollte der Mannschaft von Joe Enochs gegen das Team von Patrick Glöckner der große Dreier-Wurf gelingen, würden die Zwickauer plötzlich zwei Punkte vor den "Himmelblauen" stehen und den CFC auf einen Abstiegsplatz ziehen. Gewinnen die Chemnitzer, wäre die Entscheidung zwischen Beiden gefallen und der CFC läge vier Punkte vor dem FSV. Bei einem Remis könnte Preußen Münster mit einem Heimsieg über Meppen an Zwickau vorbei- und mit den Chemnitzern gleichziehen.



Im Hinspiel trennten sich Chemnitz und Zwickau 2:2. (Archiv) Bildrechte: imago images/Picture Point