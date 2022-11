Der Sportchef des Halleschen FC, Ralf Minge, war dem Treffen der Vereinsvertreter aus den Regionalligen Nordost, Bayern und Nord sowie der 3. Liga letzte Woche in Leipzig dabei und trägt die Vorschläge mit. "Wir sind in unseren Bemühungen um Gleichberechtigung bei der Aufstiegsregelung nun einen wesentlichen Schritt weiter", erklärte er auf MDR-Anfrage und bedankte sich "für die unermüdliche Initiative, konstruktive Diskussionsbereitschaft und spürbare Kompromissfähigkeit aller Involvierten".

Zwickaus Sportdirektor Toni Wachsmuth sieht in dem Lösungsvorschlag mit der Aufstockung auf 22 Mannschaften und fünf Absteiger "nicht den optimalsten Weg". "Sollte es jedoch so kommen, wäre ich auf jeden Fall dafür, dass nicht nur sechs, sondern alle Drittligisten im DFB-Pokal starten", sagte er "Sport im Osten". Damit würden auch die Spiele im Sachsenpokal wegfallen und der Rahmenspielplan entschlackt werden, ergänzte der frühere Profi. Er halte "47 oder 48 Pflichtspiele für einen Drittligisten für zu viel". Zwei Mannschaften mehr im Spielbetrieb würden vier Spiele mehr bedeuten und einen neuen TV-Vertrag nötig machen, gab er bedenken. Dieser wurde gerade neu verhandelt und ist auf 20 Teams abgestimmt.

Noch keine Meinung zum Thema hat die SG Dynamo Dresden. "Wir haben uns aufgrund von vielen Themen innerhalb unseres Verein noch nicht zu 100 Prozent in die Aufstiegsreform vertieft, werden das aber in Kürze tun", erklärte SGD-Pressesprecher Marcel Devantier.

"So wie es jetzt ist, ist es ungerecht. Der Meister muss aufsteigen, da gibt es keine zwei Meinungen", erklärte Aues sportlicher Leiter Matthias Heidrich "Sport im Osten" deutlich. Ob der eingebrachte Vorschlag der Weisheit letzter Schluss sei, mag Heidrich nicht sagen. "Ob es fairer abläuft, wenn man die Regionalligisten in vier Staffeln einteilt oder die 3. Liga aufstockt, lässt sich aber nicht so leicht sagen. Es wird dort und dort Verlierer geben. Das Wichtigste ist aber, dass der Erste aufsteigt."

Dass neue Regeln einen faden Beigeschmack haben können, bekam vor drei Jahren Energie Cottbus zu spüren. Die Lausitzer verpassten 2019 als Viertletzter um ein Tor den Klassenerhalt in der 3. Liga. Ironie des Schicksals: In der Saison zuvor hätte der viertletzte Platz zum Klassenerhalt gereicht, doch nach einer Aufstiegsreform, die Energie-Trainer Pele Wollitz intensiv unterstützt hatte, gab es in der 3. Liga zur Saison 2018/2019 erstmals vier Absteiger. Das Schicksal wollte es so, dass ausgerechnet Wollitz und seine Cottbusser die Leidtragenden waren.