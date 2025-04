In der Pause gelangten mehrere Dutzend Gäste-Fans durch einen aufgebrochenen Zaun in den Innenraum. Die Chaoten versuchten, in den Bereich der Jenaer Ultras zu stürmen. Ordnungskräfte stellten sich dazwischen und wurden attackiert. Der Polizei gelang es erst nach mehreren Minuten, die Krawallmacher zurückzudrängen.

In einer Pressemitteilung spricht die Polizei Thüringen am Samstag von 38 Leichtverletzten und 82 Anzeigen. Neben 33 Halle-Fans mussten auch fünf Ordner (einer mit Kopfplatzwunde und vier mit Augenreizungen) medizinisch versorgt werden.

Polizei und Sicherheitsbehörden berieten auch über einen Spielabbruch, entschieden sich aber, das Spiel fortzusetzen. Nach fast 45 Minuten Pause ging es in Jena weiter. Carl Zeiss-Käpitän Nils Butzen fand nach dem Spiel klare Worte im MDR: "Der Innenraum ist für uns Fußballer da, da haben Fans nichts zu suchen. So etwas macht ein tolles Fußballfest vor fast 10.000 Zuschauern kaputt. Was soll ich sagen, es gehört leider mittlerweile dazu und kotzt mich einfach nur an."