Bozic köpft CFC in Führung

Sein Team begann mit dem Willen, die ganz schwache Vorstellung der Meppen-Pleite, vergessen zu machen. "Über Kampf ins Spiel finden" lautete die Devise. Klappte nur so halb. Aus der vorhandenen Präsenz entsprangen nur Halbchancen. Chemnitz war vor der Pause vor allem mit der Defensive beschäftigt, nutzte dann aber eine tolle Kombination über vier Stationen zur Führung durch Bozic (42.). Der 2018 aus Koblenz gekommene Angreifer hätte per Kopf fast noch nachgelegt, scheiterte aber an Latte und Tobias Müller, der rettete. CFC-Torschütze Dejan Bozic (li.) und Tarek Chahed Bildrechte: PICTURE POINT/Gabor Krieg

Elfmeter bringt Ausgleich

In Halbzeit zwar war Chemnitz von Beginn an besser drin, spielte immer wieder nach vorne und kontrollierte das Geschehen lange sehr gut. Die Gastgeber taten sich weiterhin schwer, zu Chancen zu kommen. Und hatten Glück, dass Torwart Behrens bei einem Kopfball von Langer (58.) eine Super-Reaktion zeigte. Als das Heim-Publikum langsam unruhig wurde, köpfte Beck in den Lauf von Rother, der von CFC-Verteidiger Schopenhauer getroffen wurde. Den fälligen Elfmeter verwandete Gjasula (78.), dessen Vertrag sich durch seinen Startelfseinsatz automatisch verlängert hat. In der Schlussphase vergab Beck per Kopf sogar noch das mögliche Siegtor für die Wollitz-Elf (86.). In der Tabelle bleibt Chemnitz auf Rang 16, zwei Plätze und ein Zähler hinter Magdeburg. CFC-Trainer Patrick Glöckner (li.) und Sportdirektor Armin Causevic Bildrechte: imago images/Jan Huebner

Das sagten die Trainer

Patrick Glöckner (Chemnitz): Stimme folgt

Claus-Dieter Wollitz (Magdeburg): "Meine Unzufriedenheit wächst, weil ich mit der Art des Fußballs nicht so ganz klar bin. Mir fehlt diese Coolness, gerade in so einer Situation. Wir haben die ganze Zeit davon geredet, welche Spieler wir haben. Die Einstellung war gut, aber wir können besser kicken. Wir sollten auch besser kicken, um mehr Souveränität in ein Spiel zu bekommen. Das 1:0 heute war wieder klar abseits. Dass es in der Summe in diesem Spiel nur einen Elfmeter gibt, ist zu wenig. Das hat sich in diesen vier Spielen sehr oft gehäuft. (Wollitz ist seit vier Spielen im Amt, Anm. d. Red.)" FCM-Coach "Pele" Wollitz (2. v. li.) diskutiert mit Schiedsrichter Christof Günsch (2. v. re.) Bildrechte: imago images/Jan Huebner