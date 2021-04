Das Härtel-Team hat ebenfalls noch mehrere abstiegsgefährdete Klubs vor der Brust, allerdings in anderer Reihenfolge. Bereits am kommenden Wochenende trifft Hansa auf den wiedererstarkten 1. FC Magdeburg. Und an den letzten beiden Spieltagen geht es gegen Unterhaching und Lübeck, die aktuell die letzten beiden Plätze belegen. Dazwischen wartet noch der Vorjahresmeister FC Bayern München II, der als 16. nur knapp über dem Strich steht. Und auch Meppen braucht noch einige Punkte, um sicher für ein weiteres Jahr in der 3. Liga planen zu können.