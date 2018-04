Drei Tage nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga treibt der 1. FC Magdeburg seine Personalplanungen für das Fußball-Unterhaus weiter voran. Wie der Aufsteiger am Dienstag mitteilte, erhält Abwehrspieler Richard Weil einen Vertrag für die kommende Spielzeit.

Ich wollte mit dem FCM unbedingt in die 2. Bundesliga aufsteigen, das haben wir als Mannschaft in dieser Saison vorzeitig erreicht und damit einen langersehnten Traum der FCM-Fans erfüllt und zugleich Geschichte schreiben können. Ich bin stolz, Teil der Mannschaft sein zu dürfen, die diesen historischen Erfolg einfahren konnte.

Der 30-Jährige spielt seit Winter 2017 beim den Blau-Weißen und kam in der laufenden Saison auf 27 Einsätze in der Liga und erzielte dabei drei Treffer. Vor den ersten Spielen in Liga zwei stehen aber noch weitere Aufgaben an. "Wir wollen das Maximale aus den verbleibenden Drittliga-Partien heraus holen und den Landespokal gewinnen. Mit Blick auf die neue Saison gilt meine Kraft dem Klassenerhalt des 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga. Hier möchte ich viele Partien für den 1. FC Magdeburg bestreiten", so Weil.