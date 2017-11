Bereits am 1. November war Rechtsanwalt Rombach vom Aufsichtsrat abgesetzt worden, per Faxmitteilung und ohne Nennung von Gründen. Dagegen wollte Rombach mit einer einstweiligen Verfügung vorgehen. Am 2. November wurde dann das bisherige Aufsichtsratsmitglied Frank Nowag als neuer Präsident ernannt, ehe dann zwei Tage später Rombach wieder ins Amt gehievt wurde. Zuvor hatten Präsidium und Aufsichtsrat die Vorwürfe ausgeräumt. In dieser Woche gab es erneut Differenzen. Nowag sprach von einem Schuldenberg von 6,5 Millionen Euro, Rombach hatte nur 5,5 Millionen Euro gesehen.