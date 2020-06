Kein Verschnaufen in der 3. Liga. Bereits am Dienstag (09. Juni/Anstoß: 20:30 Uhr) steht im Ostseestadion das prestigeträchtige Duell zwischen dem FC Hansa Rostock und dem 1. FC Magdeburg auf dem Programm. Obwohl die Fan-Kulisse fehlt, dürften die Teams hochmotivierte in die Partie gehen.



Nach dem überzeugenden 3:0-Erfolg der Hanseaten in Meppen kann sich die Elf von Trainer Jens Härtel wieder berechtigte Hoffnung auf den Relegationsplatz machen. Derzeit trennen die Nordlichter drei Punkte zu Rang drei, auf dem sich der FC Bayern II (48 Zähler) positioniert hat. Da die "kleinen" Münchner aber nicht aufsteigen dürfen, zählt der momentane Blick zum viertplatzierten Eintracht Braunschweig (ebenfalls 48 Punkte).