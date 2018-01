Erste Chancen für Magdeburg - Knoll glänzt

Erfurt begann mutig und versteckte sich vor den favorisierten Gästen keineswegs. Die erste gute Gelegenheit hatten dann aber doch die Magdeburger in der 16. Minute durch Julius Düker, als dessen Schuss von der Strafraumgrenze links am Tor vorbeitrudelte. Auch die zweite Chance gehörte dem FCM: Dabei landete in der 28 Minute ein gefühlvoller Lupfer von Björn Rother im RWE-Strafraum bei Michel Niemeyer, der am glänzenden reagierenden Keeper Knoll scheiterte. Der Nachschuss von Marius Sowislo aus fünf Metern strich schließlich über den Erfurter Kasten. Erfurts Merveille Biankadi (l.) im Zweikampf mit Marius Sowislo. Bildrechte: IMAGO

Erfurt bemüht aber nicht zwingend

Auf Erfurter Seite hatte Carsten Kammlott eine erste gefährlichere Torannäherung mit einem Drehschuss aus halbrechter Position, doch FCM-Keeper Jan Glinker war auf dem Posten (32.). Bis zur Pause trauten sich die weiterhin engagiert agierenden Gastgeber immer häufiger in die Magdeburger Hälfte, aber zu weiteren Chancen reichte es nicht.

Niemyer scheitert an Knoll - Beck trifft aus spitzem Winkel

In der zweiten Hälfte forcierte der FCM seine Offensivbemühungen. Nach einer Ecke köpfte Christian Beck den Ball über das Tor (52.). Die Erfurter versuchten dem Druck mit vereinten Kräften standzuhalten. In der 61. Minute war Magdeburgs Niemeyer der RWE-Abwehr aber doch einmal entwischt, doch Knoll war erneut zur Stelle. Fünf Minuten später musste sich der Youngster im Tor der Erfurter aber doch geschlagen geben: Nach einem langen Ball von Nico Hammann, der die komplette Verteidigung der Thüringer aushebelte, hämmerte Beck die Kugel aus spitzem Winkel zur Führung in die Maschen.

Erfurt dreht Spiel binnen fünf Minuten

Doch die Freude über die Führung währte nur kurz, genauer vier Minuten: Nach einer Ecke von Theodor Bergmann köpfte Florian Neuhold freistehend zum vielumjubelten Ausgleich ein. Erfurt war nun wieder hellwach und Magdeburg offenbar noch geschockt, denn nach einer bereits abgewehrten Ecke der Gastgeber landete eine Flanke von Bergmann bei Andre Laurito, der den Ball per Aufsetzer unter Glinker hindurch zur Führung einköpfte (75.). Die 75. Minute: Erfurts Andre Laurito köpft das Tor zum 2:1. Bildrechte: IMAGO

Magdeburg wirft alles nach vorn - Erfurt trifft

FCM-Coach Härtel reagierte und wechselte im Anschluss doppelt: Für Hammann und Niemeyer kamen Philip Türpitz und Tobias Schwede in die Partie. Erfurt hatte mit der Führung aber das Momentum auf seiner Seite, hielt mit leidenschaftlichem Kampf dagegen und startete gefährliche Gegenstöße. So auch in der 88. Minute, als Elias Paul Huth vom Ex-Magdeburger Ahmed Razeek steil geschickt wurde und überlegt ins lange untere Eck zum entscheidenden 3:1 einschob.

Das sagten die Trainer:

Jens Härtel (Magdeburg): "Wir sind gut in das Spiel gekommen und hatten in der ersten Hälfte ein paar gute Möglichkeiten, wo am Ende aber das Stück Schärfe fehlte. In der zweiten Halbzeit gehen wir in Führung. Und danach stellen wir uns selten dämlich an, wie wir das Spiel weggegeben haben."