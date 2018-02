So langsam pirschten sich aber die Zwickauer nach vorn und gingen in der 35. Minute in Front. Fabian Eisele behielt die Übersicht und vollendete flach zum 1:0. Fünf Minuten vor dem Halbzeitpfiff wurde es farbig. Nach einem Revanchefoul an Crnkic sah Zwickaus Nils Miatke die rote Karte. Die Westsachsen nun in Unterzahl, was ihre Angriffslust jedoch steigerte. Ronny König prüfte zunächst Erfurts Torhüter Philipp Klewin mit einem Kopfball. Dieser wehrte zu kurz ab und der FSV-Stürmer König bugsierte die Kugel zum 2:0 für die Westsachsen in die Maschen.

Erfurts Torwart Philipp Klewin ist beim 2:0 durch Zwickaus Ronny König machtlos. Bildrechte: Karina Hessland-Wissel