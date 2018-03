Damit werden dem Verein in der laufenden Drittliga-Saison neun Punkte abgezogen. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Der Verein kann innerhalb der kommenden sieben Tage Einspruch einlegen. Den Angaben nach hat RWE dem Urteil aber bereits grundsätzlich zugestimmt. Der Verein hatte am 13. März Insolvenz beim Amtsgericht Erfurt gestellt.

Grundlage des Punkteabzugs ist die DFB-Spielordnung. Diese sieht im Falle eines Insolvenzantrags den Abzug von neun Punkten vor. Nur in besonderen Ausnahmefällen kann von dieser Strafe abgesehen werden. Wegen des Punktabzugs rutschen die Thüringer mit 13 Zählern in der Tabelle auf den letzten Platz. Der Rückstand auf einen sportlichen Nichtabstiegsplatz wächst bei noch sieben ausstehenden Spieltagen auf 20 Punkte an.