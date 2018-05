Thomas Brdaric befindet sich mit Oberligist Tennis Borussia Berlin auf der Zielgerade. Zwei Spiele stehen in der 5. Liga noch aus und TeBe hat als Zweiter sogar noch Chancen auf den Aufstieg. Egal, wie die Saison endet, für Brdaric ist am Saisonende Schluss. Er wird die Berliner verlassen und wohl zu Rot-Weiß Erfurt wechseln. Die "Bild" schreibt, dass sich beide Seiten einig sind und der 43-Jährige in der kommenden Woche als neuer Cheftrainer bei den Thüringern vorgestellt werden soll.